चार दिवसीय बिटिया उत्सव पांच मार्च से, कला, साहित्य जगत की हस्तियां करेंगी शिरकत

four days bitiya utsav held in gwalior on 5th march : प्रदेश स्तरीय बिटिया उत्सव का आयोजन पांच मार्च से किया जा रहा है। इसमें कला, साहित्य और नाट्य क्षेत्र की प्रतिभाओं का संगम होगा।