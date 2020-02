पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट फिर बच्चों को मारा, खुद कुएं में डूब कर दी जान

four people murder due to home violence in khaniadana in shivpuri : जांच पड़ताल कर बताया कि कृष्णा व रोहित की चादर से मुंह दबाकर हत्या की गई है, जबकि वृंदावन व यशपाल की मौत पानी में डूबने से हुई है।