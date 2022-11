first friendship then betrayal सोशल मीडिया पर दोस्ती और फिर अपहरण का प्रयास, विरोध पर किशोरी को बेल्टों से पीटा, देखें वीडियो

पढ़ें पूरा मामला बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के सुनारों की बगिया निवासी 13 वर्षीय किशोरी अपनी चचेरी बहन के साथ घोसीपुरा में रहने वाली सहेली के घर जा रही थी। अभी वह घोसीपुरा फाटक के पास पहुंची ही थी कि इंस्ट्राग्राम पर कुछ समय पहले दोस्त बने रोहित गुर्जर ने अपने दोस्त अंकित भदौरिया के साथ मिलकर उसका रास्ता रोक लिया। उसे जबरदस्ती (crime against woman) बाइक पर बिठा लिया। तभी उसकी चचेरी बहन ने रोकने का प्रयास किया तो, वह उसे धक्का देकर अपहरण कर (crime against woman) छात्रा को घोसीपुरा कब्रिस्तान ले गए। यहां उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। पीडि़त किशोरी ने बताया कि कुछ समय पहले ही उसकी आरोपियों के साथ सोशल मीडिया के एक प्लेटफार्म पर दोस्ती हुई थी।

विरोध किया तो बेरहमी से पीटा

किशोरी ने छेड़छाड़ का विरोध (crime against woman) किया तो आरोपियों ने अपनीं बेल्ट उतारी और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच छोटी बहन घर पहुंची और छात्रा को अगवा कर ले जाने की जानकारी परिजन को दी। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी (crime against woman) धमकी देकर भाग निकले। परिजन छात्रा को लेकर थाने पहुंचे और दोनों बदमाश युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों युवको के खिलाफ अपहरण (crime against woman), मारपीट (crime against woman), एससीएसटी एक्ट (crime against woman) और अन्य धाराओं (crime against woman)में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।