सामने खड़े थे प्रेमी और होने वाला पति, लडक़ी ने इससे रचाया स्वयंवर

सामने खड़े थे प्रेमी और होने वाला पति, लडक़ी ने इससे रचाया स्वयंवर

girl married to her lover in front of pheonse: रश्मी के परिजनों ने सगाई कैलवाड़ा राजस्थान निवासी मनीष जोशी के साथ तय कर दी। देवउत्थान एकादशी पर रश्मी के परिजन उसकी शादी मनीष के साथ करने वाले थे, जबकि रश्मी उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं थी।