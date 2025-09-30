छात्रों के लिए खुशखबरी! दशहरे बाद शुरू होंगी रेमेडियल क्लासेस

माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल और हायर सेकंडरी की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में शुरू होने जा रही हैं। अभी तिमाही परीक्षा हुई है, नवंबर में छमाही और फरवरी में वार्षिक परीक्षाएं होंगी। ऐसे में कई स्कूलों में अभी तक सिर्फ 10 से 25 प्रतिशत ही कोर्स पूरा हो पाया है। इस स्थिति में ’डी’ और ’ई’ कैटेगरी वाले छात्रों के लिए रेमेडियल कक्षाएं शुरू करवाना एक चुनौती भरा काम है। हालांकि, इन कक्षाओं से बच्चों को समय पर कोर्स पूरा करने और परीक्षा की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। यह पहल निश्चित रूप से छात्रों के हित में एक सकारात्मक कदम है।