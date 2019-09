5000 रुपए के लिए महिला ट्रेन में करती थी गंदा काम, वीआईपी कोच में होता था टिकट बुक

gwalior man and woman caught with 62 kg hemp in gwalior: तो उनका कहना था कि उन्हें माल यहां लाने के 5 हजार रुपए मिलते थे। साथ ही उन्हें ट्रेन का किराया, खाना पीना व अन्य खर्चे अलग से मिलते थे। आरपीएफ उनसे यह पता करने का प्रयास कर रही है कि उन्हें यह माल किसने दिया और यहां किसको देना था।