कोरोना वायरस: मार्केट से सेनेटाइजर गायब, मास्क के दाम कई गुना बढ़े, दहशत में न आएं सावधानी बरतें

hand sensitizer and mask for prevention of coronavirus are unavailable : लोग किसी से भी हाथ मिलाने की जगह कर रहे नमस्कार, ध्यान रहे; भीड़ में न जाएं, जुकाम में बच्चे को स्कूल न भेजें....