कोरोना वायरस: अवाड़पुरा के 27 लोगों को श्याम बाटिका से वापस घर भेजा, CHMO सहित सोलह सैंपल गए जांच में

health department taken sample of corona suspect in muslim area : इसी को देखते हुए शनिवार को सीएमएचओ डॉ. एसके वर्मा ने भी अपनी कोरोना वायरस की जांच कराई है। सीएमएचओ पिछले कई दिनों से सर्दी ,बुखार से पीडि़त है।