heatwave alert चार से छह के बीच लू के आसार, दूसरे पखवाड़े में 45 से 46 डिसे दर्ज हो सकता है तापमान

ग्वालियरPublished: Apr 02, 2024 11:41:29 am Submitted by: Balbir Rawat

Heat wave alert: There is a possibility of heat wave between four to six, the temperature may be recorded at 45 to 46 degrees in the second fortnight.

·कारण- दक्षिण पश्चिमी हवा चलेगी, जो अपने साथ लाएगी भीषण गर्मी - अप्रैल में 6 से 8 दिन चल सकती है लू

7 से 12 अप्रैल के बीच पश्चिमी विक्षोभ बूंदाबांदी के रहेंगे आसार, इससे मिलेगी गर्मी से राहत

Heat wave alert: There is a possibility of heat wave between four to six, the temperature may be recorded at 45 to 46 degrees in the second fortnight.

मौसम विभाग ने अप्रैल, मई व जून में पडऩे वाली गर्मी का फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। ग्वालियर चंबल संभाग में चार से छह अप्रैल के बीच लू के आसार जताए हैं। उसके बाद 7 से 12 अप्रैल के बीच पश्चिमी विक्षोभ गर्मी से राहत पहुंचेंगे। इस बीच बूंदाबांदी व आंधी के आसार बनेंगे, लेकिन अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। अप्रैल में 6 से 8 दिन लू चल सकती है। रात का तापमान सामान्य काफी ऊपर होने से वार्म नाइट (गर्म रात) भी रहेगी। इस बार ग्वालियर चंबल संभाग के आठ जिलों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा।

भू मध्य रेखीय प्रशांत महासागर में एल नीनो की परिस्थिति बनी हुई है। प्रशांत महासागर की सतह औसत से अधिक गर्म है। मानसून सीजन में यह कमजोर पड़ जाएगा। प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ा होने की वजह से भीषण गर्मी होने वाली है। ग्वालियर चंबल संभाग में दक्षिण पश्चिम हवा चलेगी। यह हवा अपने साथ गुजरात व राजस्थान से भीषण गर्मी लेकर आएगी। इस बार तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहने वाले हैं। अप्रैल व मई में लू के दिन भी अधिक रहेंगे। अप्रैल का औसत तापमान 38.9 डिसे, आठ डिसे ऊपर जाएगा अप्रैल का औसत तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इस बार तापमान औसत से 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा। इससे सीवियर हीटवेव का भी सामना करना पड़ेगा। इस माह की औसत वर्षा 7.5 मिमी है। पश्चिमी विक्षोभ आने से बारिश होती है। बारिश के दिनों की औसत संख्या 1.5 है। दिन में जो गर्मी होती है, उससे रात का मौसम भी प्रभावित होता है। मई में ग्वालियर 48 व मुरैना में 49 डिसे तक सकता है तापमान मई में गर्मी ज्यादा रहेगी। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएंगे। हवा में नमी नहीं रहेगी। राजस्थान की गर्म हवा की वजह से ग्वालियर में अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच जा सकता है। मुरैना में 48 से 49 डिग्री भी पहुंच सकता है। भिंड व दतिया 48 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

इस बार की गर्मी नया रिकॉर्ड बनाएगी। मई में लू के दिन 6 से 10 दिन रह सकते हैं। नौ तपा के दौरान गर्मी ज्यादा रहेगी। सामान्य से नीचे रहा तापमान, इस कारण राहत रही जम्मू कश्मीर से पश्चिमी विक्षोभ गुजर चुका है। इसके गुजर जाने के बाद उत्तरी हवा चली। इस हवा के असर से सोमवार को दिन का तापमान स्थिर रहा। 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.1 डिसे कम रहा। जबकि रात का तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.5 डिसे अधिक रहा।

दो व तीन अप्रैल को तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके बाद तेज गति से तापमान बढ़ेगा। अधिकतम तापमान-36.8 डिसे अधिकतम तापमान-36.8 डिसे न्यूनतम तापमान-21.7 डिसे पारे की चाल समय तापमान 05:30 23.8 08:30 25.6 11:30 35.8 14:30 35.0 17:30 34.2 एक्सपर्ट व्यू - चार से छह अप्रैल के बीच तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से बूंदाबांदी के आसार बनेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग को गर्मी से राहत मिलेगी। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है। लू के 6 से 8 दिन रहेंगे। मई में ग्वालियर में 48 डिसे तक तापमान जाएगा। डॉ वेदप्रकाश सिंह, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक व रडार प्रभारी मौसम केंद्र भोपाल पढ़ना जारी रखे