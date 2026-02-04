‘इंक्रीमेंट’ और ‘टाइम स्केल वेतन’ पर हाइकोर्ट का बड़ा आदेश, नहीं होंगे हकदार

जब याचिकाकर्ताओं ने 2011 से 2016 के बीच कोई कार्य नहीं किया, तो उस अवधि के लिए इंक्रीमेंट देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी तरह, टाइम-स्केल वेतन के लिए भी विभागीय मूल्यांकन आवश्यक है, जो बिना कार्य निष्पादन के संभव नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं और कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार के पिछली तिथि से वेतन लाभ के हकदार नहीं हैं।