‘UGC नियमों के खिलाफ नहीं अतिथि शिक्षक नियुक्ति के दिशा-निर्देश…’

MP News: हाईकोर्ट की युगल पीठ ने अतिथि शिक्षक नियुक्ति से जुड़े दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को जारी गाइडलाइन वैध है और इनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की खंडपीठ ने कृष्णा शर्मा बनाम मध्यप्रदेश शासन में में पारित किया। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि गाइडलाइन की उक्त शर्तों को असंवैधानिक घोषित किया जाए और उन्हें अतिथि शिक्षक पद के लिए पात्र माना जाए।