3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

‘UGC नियमों के खिलाफ नहीं अतिथि शिक्षक नियुक्ति के दिशा-निर्देश…’

MP News: राज्य शासन की ओर से जवाब में बताया गया कि यही मुद्दा पहले ही जबलपुर स्थित प्रधान पीठ में तय हो चुका है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Feb 03, 2026

High Court division bench

High Court division bench प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

MP News: हाईकोर्ट की युगल पीठ ने अतिथि शिक्षक नियुक्ति से जुड़े दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को जारी गाइडलाइन वैध है और इनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की खंडपीठ ने कृष्णा शर्मा बनाम मध्यप्रदेश शासन में में पारित किया। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि गाइडलाइन की उक्त शर्तों को असंवैधानिक घोषित किया जाए और उन्हें अतिथि शिक्षक पद के लिए पात्र माना जाए।

पीएचडी को अनिवार्य किया गया

याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि उन्होंने एमफिल की डिग्री 10 जुलाई 2009 से पहले प्राप्त की है, इसलिए यूजीसी विनियम 2009 के अनुसार उन्हें नेट/स्लेट से छूट मिलनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन यूजीसी नियमों के विपरीत है, क्योंकि इसमें नेट/स्लेट या पीएचडी को अनिवार्य किया गया है।

राज्य शासन की ओर से जवाब में बताया गया कि यही मुद्दा पहले ही जबलपुर स्थित प्रधान पीठ में तय हो चुका है। सुषमा नेमा बनाम राज्य शासन प्रकरण सहित अतिथि शिक्षकों से जुड़ी कई याचिकाओं को 13 अक्टूबर 2025 को खंडपीठ ने खारिज कर दिया था और गाइडलाइन को पूरी तरह वैध माना गया था।

नए नियमों पर लगाई रोक

जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बनाए रखने से जुड़े नए नियमों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि नए नियम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं, जिन्हें अनदेखा किया गया तो इसके 'बहुत दूरगामी परिणाम' हो सकते हैं और ये 'समाज को विभाजित' कर सकते हैं। बता दें कि सवर्ण जातियों के लोगों का कहना है कि अगर झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई सजा नहीं होगी, तो उन्हें परेशान करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

‘रैपिडो चालक’ ने लड़की से किया रेप, Chat GPT ने बुला दी पुलिस…
इंदौर
Rapido driver

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 05:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘UGC नियमों के खिलाफ नहीं अतिथि शिक्षक नियुक्ति के दिशा-निर्देश…’
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

थानों में खड़ी ‘ईगल मोबाइल’ बाइक, लापरवाही के चलते ठप पड़ी जाम राहत व्यवस्था

जाम से निपटने शुरू की गई थी ट्रैफिक पुलिस की ईगल मोबाइल सेवा, दो साल में ही दम तोड़ता सिस्टम
समाचार

फूलबाग की बदलेगी सूरत… आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, स्वदेश दर्शन 2.0: 16.73 करोड़ से बनेगा एक्सपीरियंस जोन

ग्वालियर

ग्वालियर-श्योपुरकलां आमान परिवर्तन परियोजना (कोटा तक विस्तार सहित) के लिए 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं

ग्वालियर

’30 स्थायी-अस्थायी’ क्षेत्रों की सूची तैयार, अब अतिक्रमण पर होगा एक्शन

Encroachment
ग्वालियर

एमपी में ‘700 लोकेशन’ में महंगी होगी जमीन, 100% तक बढ़ेंगे रेट

Land prices
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.