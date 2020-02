ब्रोकन खिड़की का सिद्धांत देकर कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, जिला कोर्ट ने किया था बरी अब पहुंचे सलाखों के बीच

high court gwalior order of sentenced to two accused of molestation :हाईकोर्ट ने दोनों को दोषी पाया और तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं में 15- 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।