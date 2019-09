1 हजार लोग एक साथ बैठ कर कर सकेंगे इस स्टडी सेंटर में पढ़ाई, मिलेंगी पूरे विश्व की किताबें

huge study center soon open in jiwaji university campus in gwalior: इसके बन जाने के बाद छात्रों को देश-विदेश-आंचलिक और विभिन्न भाषाओं साहित्य और विषयों पर आधारित पठन सामग्री मिल सकेगी। खास बात यह है कि यह स्टडी सेंटर 24 घंटे खुला रहेगा और पढऩे वाले किसी भी समय आकर अध्ययन कर सकेंगे।