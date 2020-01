एंटी माफिया सेल : पूर्व विधायक के भाई का अवैध अतिक्रमण ढहाया, छुड़ाई सरकारी जमीन

illegal encroachment of bhind former mla brother free by anti mafia : भू-माफिया विरोधी अभियान में एंटी माफिया सेल द्वारा पूर्व विधायक के चचेरे भाइयों की यह तीसरी बहुमंजिला इमारत तोड़ी गई है।