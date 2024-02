IMD का अभी-अभी आया अलर्ट, रात में इन जगहों पर बरसने वाला है पानी

ग्वालियरPublished: Feb 24, 2024 09:48:49 pm Submitted by: Balbir Rawat

IMD's alert just came, it is going to rain at these places at night

उत्तरी हवा से रात में सर्दी की वापसी, नमी आने पर दिन में छाए बादल

महीने के अंत तक जारी रहेगा मौसम में उतार-चढ़ाव, क्योंकि नया पश्चिमी विक्षोभ कल सक्रिय होगा

The Meteorological Department has predicted rain in Gwalior, Datia and Bhind on Saturday-Sunday night. Strong wind may also blow.

शहर में मौसम के दो रूप देखने को मिले। उत्तरी हवा चलने से कश्मीर से बर्फीली ठंडक आ गई। इससे रात में सर्दी बढ़ गई है। फिर से गर्म कपड़े निकल गए, लेकिन दिन में बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से नमी आने से बादल छा गए। कहीं-कहीं बूदाबांदी भी हुई। इससे दिन में भी ठंडक रही। मौसम विभाग के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 26 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार-रविवार की रात्रि में ग्वालियर, दतिया, भिंड में बारिश के आसार जताए हैं। तेज हवा भी चल सकती है।

रात में उत्तरी हवा चलने से न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इस कारण रात में सर्दी का अहसास हुआ। सुबह 8 बजे तक सर्द हवा से लोग कांपते रहे। दिन में तीन घंटे के लिए धूप तेज हुई तो बादल छाए गए। शहर के आसपास बूंदाबांदी हुई। रात में भी बादल छाए। हवा चलने से सर्दी का अहसास रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार जताए हैं। इस कारण बदला है मौसम जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। साथ ही राजस्थान में चक्रवातीय घेरा बना है। मराठवाड़ा में भी चक्रवातीय घेरा बना हुआ है। इससे अरब सागर से नमी आ रही है।

छत्तीसगढ़ के ऊपर बना चक्रवातीय घेरा मध्य प्रदेश में आ गया है। इससे बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है।

अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से बादल छाए हैं और बारिश की संभावना बनी है।

26 फरवरी को जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, वह काफी मजबूत है, जिससे मौसम प्रभावित होगा। अधिकतम तापमान- 26.9 डिसे अधिकतम तापमान- 26.9 डिसे न्यूनतम तापमान-9.6 डिसेपारे की चाल समय तापमान05:30 10.6 08:30 12.811:30 23.4 14:30 25.817:30 23.8 14:30 25.8 17:30 23.8 पढ़ना जारी रखे