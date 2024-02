PMT scandal में परीक्षार्थी सहित मध्यस्थ को चार-चार साल की सजा

विशेष सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

विशेष सत्र न्यायालय ने पीएमटी कांड परीक्षार्थी सहित मध्यस्थ को चार-चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने डॉ पंकज उर्फ चिम्मन को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। दोनों पर 13100 व 13100 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आशुतोष गुप्ता फैसले के दिन अनुपस्थित हो गया, जिसके चलते कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

व्यापमं ने 2009 में प्री मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) परीक्षा का आयोजन किया था। आशुतोष गुप्ता ने अपनी जगह पर सॉल्वर बिठाकर परीक्षा पास की थी और जीआर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। व्यापमं कांड के खुलासे के वक्त आशुतोष गुप्ता के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इसके बाद झांसी रोड थाने आशुतोष गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया। आशुतोष गुप्ता ने अपने मध्यस्थ का खुलासा किया। मध्यस्थ पंकज उर्फ चिम्मन को भी आरोपी बनाया। सीबीआइ ने अतिरिक्त जांच कर चालान पेश किया। कोर्ट ने दोनों परीक्षार्थी व मध्यस्थ को सजा सुनाई।



ऐसे हुआ था खुलासा

सीबीआइ के अधिवक्ता भारत भूषण शर्मा ने बताया कि मुरैना से मंगू सिंह ने पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को शिकायत भेजी थी। उसने लिखा था कि मैं पूरी गारंटी के साथ बताया है, कि आशुतोष गुप्ता ने सॉल्वर बिठाकर पीएमटी पास की है। हालांकि मंगू सिंह पुलिस को नहीं मिला था, लेकिन जांच में आशुतोष गुप्ता के फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया।

आशुतोष गुप्ता की ओएमआर शीट पर किए हस्ताक्षर व जीआर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेते वक्त किए हस्ताक्षर अलग-अलग थे। दोनों ही हस्ताक्षरों में अंतर होने पर न्यायालय ने सजा दी है।

पंकज उर्फ चिम्मन ने आशुतोष को पास कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। सॉल्वर को पीएमटी देने भेजा था। हालांकि आशुतोष गुप्ता का सॉल्वर पुलिस व सीबीआइ को नहीं मिला।