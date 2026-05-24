24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

पुराने दोस्तों से चैटिंग, इंस्टाग्राम बना कलह का केंद्र

कभी अपनों को करीब लाने का दावा करने वाला मोबाइल फोन, अब हंसते-खेलते परिवारों को उजाडऩे का सबसे बड़ा विलेन बनकर उभरा है। जब दंपती के रिश्ते से विश्वास की डोर कमजोर होती है, तो घर कलह

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

May 24, 2026

instagram chat

instagram chat

ग्वालियर. कभी अपनों को करीब लाने का दावा करने वाला मोबाइल फोन, अब हंसते-खेलते परिवारों को उजाडऩे का सबसे बड़ा विलेन बनकर उभरा है। जब दंपती के रिश्ते से विश्वास की डोर कमजोर होती है, तो घर कलह का अखाड़ा बन जाता है। पड़ाव स्थित महिला थाने के परिवार परामर्श केंद्र में पहुंच रहे मामले इसी कड़वी हकीकत को बयां कर रहे हैं। यहां पहुंचने वाले हर 10 में से 3 से अधिक मामले केवल एक-दूसरे पर शक और मोबाइल की वजह से उपजे विवादों के हैं।

परिवार परामर्श केंद्र के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अकेले अप्रेल महीने में ही यहां 168 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें से लगभग 35 प्रतिशत मामले शुद्ध रूप से शक के हैं। काउंसलर्स के अनुसार, विवाद की शुरुआत मोबाइल के इस्तेमाल से होती है। पार्टनर का देर रात तक ऑनलाइन रहना, पुराने दोस्तों से चैङ्क्षटग करना या अपना फोन छिपाना—ये ऐसी छोटी बातें हैं जो देखते ही देखते मारपीट और घरेलू ङ्क्षहसा का रूप ले लेती हैं। कुछ मामलों में तो दंपती एक-दूसरे के खिलाफ मोबाइल स्क्रीनशॉट और चैङ्क्षटग के सबूत लेकर थाने पहुंच रहे हैं। अब पति का किसी महिला मित्र से या पत्नी का किसी पुराने दोस्त से सामान्य बात करना भी एक-दूसरे को नागवार गुजर रहा है।

यह वजह आई रही सामने

काउंसङ्क्षलग के दौरान यह भी सामने आया है कि हर बार झगड़े की वजह गंभीर नहीं होती। कई बार विवाद मेकअप के सामान या घर के बजट जैसी मामूली बातों पर शुरू होता है। उदाहरण के तौर पर, पति की आय कम होने के बावजूद पत्नी की महंगी फरमाइशें या पति द्वारा खर्च में कटौती करना विवाद को जन्म देता है। लेकिन इन छोटी बातों को ’जहर’ बनाने का काम करता है दोनों पार्टनर्स का ईगो (अहंकार)।

70% मामलों में फिर हुई सुलह: काउंसलर

इन बिखरते रिश्तों के बीच परिवार परामर्श केंद्र उम्मीद की एक बड़ी किरण भी है। काउंसलर अर्चना शर्मा बताती हैं कि जब रिश्ते में बच्चे शामिल होते हैं और विवाद की वजह सिर्फ शक या नासमझी होती है, तो उसे बचाने के लिए पूरा जोर लगाया जाता है। काउंसङ्क्षलग की पहली सिङ्क्षटग में तो पति-पत्नी एक-दूसरे की तरफ देखते तक नहीं, लेकिन 3 से 4 मुलाकातों के बाद जब सच सामने आता है और गलतफहमियां दूर होती हैं, तो 60 से 70 प्रतिशत मामलों में दंपती दोबारा साथ रहने को तैयार हो जाते हैं। सुलह के बाद भी उनकी निगरानी की जाती है ताकि दोबारा विवाद न हो।

केस-1….इंस्टाग्राम बना आफत

बहोड़ापुर निवासी एक महिला का आरोप था कि उसके इंस्टाग्राम चलाने और दोस्तों से बात करने पर पति शक करते थे। बात इतनी बढ़ी कि महिला मायके चली गई। काउंसङ्क्षलग के बाद दोनों ने स्वीकार किया कि संवाद की कमी थी और अब वे साथ हैं।

केस-2….सैलरी और सजना

सिटी सेंटर निवासी एक युवक की सैलरी 12 हजार थी, जबकि पत्नी केवल मेकअप के लिए 6 हजार मांगती थी। इस आर्थिक दबाव ने घर में युद्ध छेड़ दिया। काउंसलर ने जब दोनों को घर की हकीकत और जिम्मेदारी समझाई, तब जाकर मामला शांत हुआ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 May 2026 05:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / पुराने दोस्तों से चैटिंग, इंस्टाग्राम बना कलह का केंद्र

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक ही जमीन के कई सौदे: फर्जी रजिस्ट्री कर कंपनी संचालक से ठगे 34.50 लाख

पहले दूसरों को बेच दी जमीन, फिर उसी पर कर दी नई रजिस्ट्री; म्यूटेशन में खुला करोड़ों के खेल जैसा फर्जीवाड़ा
ग्वालियर

Marriage scam: पति ने पत्नी का किया कन्यादान, पड़ोसी से कराई शादी

GWALIOR
ग्वालियर

कड़ी धूप में 3 दिन रेस्क्यू टीम को छकाने वाला टाइगर निकला नकली, AI से बना था वीडियो

Tiger Rescue
ग्वालियर

Newly Married Couple Death: 25 दिन का साथ... दो दिन पहले पत्नी और अब पति ने दी जान, 25 अप्रैल को हुई थी शादी

gwalior
ग्वालियर

बाजार में गिरावट, सोने की चमक फीकी पड़ी तो जमीन की ओर दौड़े निवेशक

land rate
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.