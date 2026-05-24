पुराने दोस्तों से चैटिंग, इंस्टाग्राम बना कलह का केंद्र

परिवार परामर्श केंद्र के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अकेले अप्रेल महीने में ही यहां 168 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें से लगभग 35 प्रतिशत मामले शुद्ध रूप से शक के हैं। काउंसलर्स के अनुसार, विवाद की शुरुआत मोबाइल के इस्तेमाल से होती है। पार्टनर का देर रात तक ऑनलाइन रहना, पुराने दोस्तों से चैङ्क्षटग करना या अपना फोन छिपाना—ये ऐसी छोटी बातें हैं जो देखते ही देखते मारपीट और घरेलू ङ्क्षहसा का रूप ले लेती हैं। कुछ मामलों में तो दंपती एक-दूसरे के खिलाफ मोबाइल स्क्रीनशॉट और चैङ्क्षटग के सबूत लेकर थाने पहुंच रहे हैं। अब पति का किसी महिला मित्र से या पत्नी का किसी पुराने दोस्त से सामान्य बात करना भी एक-दूसरे को नागवार गुजर रहा है।