MP Tourist- : बस एक इस कोड काे स्कैन करते ही मिल जाएगी वन्य जीव की पूरी जानकारी

ऐसे में चीता को प्रमोट करने और लेपर्ड से उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए गांधी प्राणी उद्यान ने सभी वन्य जीवों की पूरी जानकारी वाला बार कोड उनके केज यानि पिंजरे और बाड़े के बाहर बोर्ड लगाकर डिस्प्ले किए है। चिड़िया घर से मिली जानकारी के अनुसार बार कोड में वन्य प्राणी का नाम, उसका ओरिजन, खाने की हैबिट्स, हाइट, वजन, नेचर आदि की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराई गई है । ऐसे में बोर्ड पर लगे बार कोड को कोई भी पर्यटक अपने मोबाइल से स्कैन कर एक क्लिक में उस वन्य जीव से संबंधित पूरी जानकारी (Complete information about wildlife will be available from QR code) प्राप्त कर सकेगा।