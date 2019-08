सिंधिया ने सोनिया गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने पर किया ट्वीट, पढ़ें पूरी खबर

ग्वालियर। सिंधिया परिवार और कांग्रेस का संबंध देश में छुपा नहीं है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सुनने में आ रहा था। मध्यप्रदेश के भोपाल में सिंधिया को अध्यक्ष बनाए जाने के लिए पोस्टर भी लगाए गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से ही करीब ढाई महीने तक बिना अध्यक्ष के रही कांग्रेस को आखिरकार नया अध्यक्ष मिला। अध्यक्ष बाहरी नहीं बल्कि गांधी परिवार से ही आया।

राहुल गांधी के बाद उनकी मां सोनिया गांधी को कांग्रेस की बैठक के बाद पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। जिस पर पार्टी के सभी नेताओं ने खुशी व्यक्त की। सिंधिया ने भी सोनियां गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर अपनी खुशी सभी के सामने रखी। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने पर भी भाजपा के समर्थन में ट्वीट करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में घमासान मचा दिया था।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर 11 अगस्त को ट्वीट करते कहा है कि -

" अफसोस की राहुल गांधी जी अपना इस्तीफा देने पर अड़ गए लेकिन सोनिया गांधी के लिए यह सम्मान की बात है कि एक बार फिर से पार्टी की अध्यक्ष बनीं."

मैं उनके संयुक्त नेतृत्व में काम करने के लिए तत्पर हूं



ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधानसभा चुनाव के वक्त मध्यप्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की जा रही थी। उनकी सिफारिश के लिए विधायकों का एक समूह दिल्ली स्थित उनके आवास पर भी पहुंचा था। ग्वालियर चंबल के कई सारे नेता मौजूद थे। इमरती देवी सुमन जो कि प्रदेश सरकार में महिला बाल विकास मंत्री हैं। उन्होंने सबसे पहले सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए कहा था।

Regretfully, Rahul Gandhi ji (@rahulGandhi) has stuck to his decision to resign but it is an honour to have Smt Sonia Gandhi ji (@iamsoniagandhi) once again as our party president.



I look forward to working under their combined leadership!