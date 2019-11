साल में एक बार खुलते है इस मंदिर के पट और दर्शन के लिए आते हैं लाखों भक्त, आज चूके तो 2020 में मिलेगा मौका

kartikey mandir open on kartika purnima in gwalior at Madhya Pradesh : पूर्णिमा की रात से खोले जाते हैं मंदिर के पट और अगले दिन की रात तक भगवान के दर्शन करते हैं भक्त