उद्भव 2019: ग्वालियर पहुंचे कश्मीरियों ने कहा, पीएम मोदी ने दिया हमें हिंदुस्तानी होने का हक

kashmiri dancing group said thank you to pm modi: एक किमी का डिस्टेंस होने के बाद भी उनके कदम थम नहीं रहे थे। जगह-जगह रुककर टीमें अपनी संस्कृति का परिचय डांस के माध्यम से दे रही थीं।