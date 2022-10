प्रेमी जोड़ा घर से भागकर बन गया भाई-बहन, फिर एक दिन अचानक ऐसे खुल गई पोल

- जानें कैसे खुला इनका राज

ग्वालियर। बाइक पर सवार होकर ग्वालियर घूमने के लिए आए भाई-बहन बाइक फिसलने के चलते चोटिल हो गए। इंडस्ट्रियल एरिया मालनपुर फैक्ट्री में काम करने वाले इन भाई-बहन का पुलिस ने उपचार करवाया। इसके बाद इनसे सामान्य तरह से जब इनके बारे में पूरी जानकारी मांगी गई, तो एक ऐसा खुलासा ( secret was revealed ) हुआ, जिसे सुनकर पुलिस वालों की तक आंखें व मुंह खुले के खुले रह गए। ऐसा इसलिए हुआ कि पूछताछ के दौरान ये लड़का-लड़की जो खुद को अब तक भाई-बहन बता रहे थे, वे असल में प्रेमी-प्रेमिका (Lover couple) निकले।

lovers shows that we are brother sister