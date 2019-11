यहां के बीजेपी विधायक हटाना चाहते हैं थाना प्रभारी को, बोले- एसपी पर है कांग्रेस का दबाव

kolaras mla wrote letter to dgp for transfer of TI of indar thana :इतना ही नहीं उन्होंने थाना प्रभारी व उनके भाई पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। विधायक का कहना है कि एसपी शिवपुरी कांग्रेस के दवाब में हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से उम्मीद है कि वे ऐसे थाना प्रभारी को हटाएंगे।