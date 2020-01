गणतंत्र में नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं, 73 साल जूझ रहे यहां के लोग

lack of bridge on river for sheopur district's sirsod village people : बड़ौदा क्षेत्र के गांव सिरसौद की रातड़ी नदी पर पुल नहीं होने से 250 परिवार हर वर्षाकाल में होते हैं परेशान