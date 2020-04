थैलेसीमिया से पीडि़त बच्चों को खून चढ़वाने भटकते रहे मां और पिता

lack of medical service in jayarog hospital gwalior due to corona : डबरा से आई मां और जौरा से आए पिता को कोरोना संक्रमण के डर से प्रबंधन ने किया मना