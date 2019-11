शिवपुरी के स्कूल की भयानक तस्वीर, 135 लड़कियों की हुई जांच 121 के शरीर में मिला ये

lack of perfect hemoglobin in 121 girls in shivpuri city school :उदाहरण उस समय सामने आया जब शहर के बीचों बीच स्थित गल्र्स कॉलेज में 135 छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच के दौरान 121 बच्चियां एनिमिया की श्रेणी में पाई गईं।