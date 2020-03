शहीद के गांव में बदहाली : मुक्तीधाम तक जाने के लिए गंदे पानी में से होकर निकालनी पड़ती है शवयात्रा

lack of proper way to nujtidhan in baraua village district gwalior : हालात हैं कि अंतिम सफर पर जाने वालों की शवयात्रा में शामिल लोगों को मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए घुटनों तक गंदे पानी से भरा रास्ता तय करना पड़ता है।