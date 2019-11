नसबंदी के बाद महिलाओं को नहीं मिला बेड, जमीन पर लेटाया

lack of service for sterilized women in sheopur district hospitals :नसबंदी के ऑपरेशन के बाद नीचे साफ चादर-गद्दों में लेटाया जा सकता है। वर्मा ने बताया कि नसबंदी के बाद मॉनीटरिंग के लिए रखा जाता है। मरीज के स्टेबल होने पर उसे रिलीव कर दिया जाता है।