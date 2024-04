Lalu Prasad Yadav in trouble एमपी एमएलए कोर्ट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी

ग्वालियरPublished: Apr 05, 2024 06:53:37 pm Submitted by: Balbir Rawat

Lalu Prasad Yadav in trouble: Permanent arrest warrant issued for former Bihar Chief Minister Lalu Prasad Yadav from MP MLA Court.

हथियार की तस्करी के मामले में है आरोपी

एमपी एमएलए कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ग्वालियर से हथियार व कारतूस खरीदे गए थे, उन्हें बिहार में बेचा गया था। इंदरगंज थाना पुलिस ने हथियार तस्करी के मामले में 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव का नाम भी दर्ज था।

दरअसल राजकुमार शर्मा ने फर्म का 16 नंबर फार्म बनाकर हथियार व कारतूस खरीदे। 23 अगस्त 1995 से 15 मई 1997 के बीच इन हथियारों को बिहार में जाकर बेचा गया। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस ने 22 आरोपी बनाए, जिसमें बिहार के लालू प्रसाद यादव का नाम दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पिता का नाम कुंदन राय है। जबकि पुलिस के रिकॉर्ड में जो लालू प्रसाद यादव का नाम दर्ज है, उनके पिता नाम कुंद्रिका सिंह है। यह मामला न्यायालय के सामने आया को लालू प्रसाद यादव का नाम देखने के बाद केस एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। 23 आरोपियों में 14 फरार चल रहे हैं। दो की मौत हो चुकी है। छह आरोपियों का विचारण चल रहा है। विशेष अभियोजन अधिकारी अभिषेक मेहरोत्रा का कहना है कि अभियोजन साक्ष्य में जो साक्ष्य आए हैं, उसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव नाम होने की पुष्टि हुई है। इस आधार पर कोर्ट ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

