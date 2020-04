LIVE VIDEO : कुएं में गिरे बच्चे का लाइव रेस्क्यू, दो जाबांज युवकों ने बचाई जान

live rescue video of boy fallen in well : पोहरी के बडाबाग में स्थित एक सरकारी कुएं पर सोनू प्रजातति पानी भरने गया था,कुंए से पानी भरते समय उसका पैर फिसल गया,जिससे वह कुंए में गिर गया