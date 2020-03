ग्वालियर में 22 से 24 मार्च तक लॉक-डाउन, पूरे संभाग में धारा 144 लागू

lock down in gwalior from 22nd march to 24 march : शहर में बड़ रही संदिग्धों की संख्या को मदद्ेनजर रखते हुए ग्वालियर कलेक्टर ने 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक के लिए जिले में लॉक-डॉउन घोषित कर दिया है।