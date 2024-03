lok sabha election 2024 चुनाव ड्यूटी का संदेश आया तो बीमार पडऩे लगे शिक्षक, कोई कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहा, किसी को घर की समस्या

lok sabha election 2024 चुनाव ड्यूटी का संदेश आया तो बीमार पडऩे लगे शिक्षक, कोई कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहा, किसी को घर की समस्या

lok sabha election 2024 When the message of election duty came, teachers started falling ill, some are not able to sit on the chair, some have problems at home.

चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए शिक्षकों के अजीब बहाने

लोकसभा चुनाव 2024 आचार संहिता लगने के बाद कर्मचारियों के पास चुनावी ड्यूटी का संदेश पहुंच गया है। इस संदेश को सुनकर शिक्षक बीमार पडऩे लगे हैं। पहले ही दिन 6 शिक्षकों ने चुनाव ड्यूटी से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन दिए हैं। इन आवेदनों में अजीब बहाने बनाए है। एक महिला शिक्षक ने ड्यूटी से मुक्ति के लिए कहा कि उसे असमायिक समस्या रहती है। पति घर से बाहर रहते हैं। इसलिए उसे चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। एक और शिक्षक ने सर्वाइकल की समस्या बताते हुए चुनाव ड्यूटी से छूट मांगी है। कुर्सी पर बैठने में दिक्कत होती है। आवेदन के साथ डॉक्टर का पर्चा भी संलग्न नहीं किया है। बिना मेडिकल बोर्ड परीक्षण के चुनाव ड्यूटी से छूट मांगी है। इसके अलावा 8 कर्मचारियों ने छुट्टियों के आवेदन किए हैं।



चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से कलेक्टर ने अधिकारी व कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। बिना अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं। इसके अलावा एनआइसी से डेटा अपडेट कर विभागों कर्मचारियों की ड्यूटी का संदेश भेज दिया है। चुनाव ट्रेनिंग के लिए निर्देशित किया गया है। स्कूल व उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने पहले ही दिन चुनाव ड्यूटी हटाने के लिए आवेदन दिए हैं। कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार सिंह के कार्यालय के बाहर कर्मचारियों की भीड़ लगने लगी है।

8 विधानसभा में चुनाव के लिए चाहिए कर्मचारी

ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की आठ विधानसभा में 2 हजार 264 मतदान केंद्र बनाए हैं। एक मतदान केंद्र पर चार लोगों की जरूरत होती है। मतदान के लिए 9 हजार कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। 10 फीसदी कर्मचारी रिजर्व में रखने होंगे। मतगणना के लिए भी कर्मचारियों की जरूरत होगी। इसलिए राज्य व केंद्र के कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई जानी है। इसलिए ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी।



नगरीय निकाय व पंचायत के कर्मचारी मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालते हैं।

- 85 वर्ष के बुजुर्ग व दिव्यांगों को घर से वोट डलवाए जाएंगे। इनसे सहमति के पत्र भेजने के लिए भी कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी।

यह व्यवस्था की है छुट्टी की

चुनाव ड्यूटी से मुक्ति के लिए सबसे ज्यादा बीमार के बहाने बनाए जाते हैं। जो कर्मचारी बीमारी का हवाला देते हुए छुट्टी चाहते हैं उन्हें पहले मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना होगा। बोर्ड के समक्ष पहुंचने से पहले अपने विभाग प्रमुख का भी सहमति पत्र होना जरूरी है।

बुधवार एवं शनिवार को जिला चिकित्सालय मुरार में मेडीकल बोर्ड बैठेगा। छुट्टी के लिए मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करा सकते हैं। पढ़ना जारी रखे