शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस फिर भी हो गई वारदात, चाकू की दम पर वृद्धा को लूटा

loot in house in gwalior during corona lockdown : लेकिन सख्ती का असर गुंडे बदमाषों पर नहीं दिखा है। मंगलवार को कफर्यू लगने के बावजूद तीन लुटेरों ने गोला का मंदिर में कारीगर के घर में घुसकर उसकी पत्नी को चाकू के बूते पर बंधक बनाकर छह हजार रुपए लूटे।