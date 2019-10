Happy Diwali Gwalior: दीपावली पर पिछले साल से कम प्रदूषण, 30 माइक्रोग्राम/घनमीटर कम रहा पीएम 10

low pollution on diwali night in gwalior comparison to 2018:इससे आतिशबाजी से जो गैसें वायुमंडल में घुल जाती हैं, उसमें कमी आई। अधिकारियों की मानें तो यह पहली बार है