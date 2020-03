PATRIKA @ ग्वालियर चंबल संभाग

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उनके साथ ही 19 विधायक-मंत्रियों ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ा है। सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी के साथ अपने 18 साल के सफर को विराम दिया। सिंधिया के इस फैसले के पीछे उनकी कांग्रेस पार्टी में लगातार हो रही उपेक्षा व सीएम कमलनाथ से पटरी न बैठ पाना माना जा रहा है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से लगातार हो रही उपेक्षा सिंधिया व उनके समर्थक नहीं सहन कर पा रहे थे। जिस कारण सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात कर सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया है फिलहाल उनके बीजेपी में शामिल होने की जानकारी औपचारिक रूप से सार्वजनिक नहीं हुई है। सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में इस्तीफा देने का भूचाल आ गया है। सिंधिया समर्थकों ने अपने नेता के कदम का स्वागत करते हुए उनके सम्मान में कांग्रेस में उनको मिले पदों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। हजारों की संख्या में सिंधिया समर्थक कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। समर्थकों का कहना है- हम हर कदम महाराज के साथ है...हमारे नेता तो महाराज.....

भिंड,मुरैना,शिवपुरी, श्योपुर,दतिया, डबरा सहित अन्य जगहों से सिंधिया समर्थक कांग्रेसी नेताओं ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा आला कमान को देना शुरू कर दिया है। सभी लोग अपने इस्तीफे की कॉपी को सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक कर रहे हैं साथ ही सिंधिया के समर्थन में लगातार पोस्ट कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह व सीएम कमलनाथ व अभी भी कांग्रेस में साथ समर्थन देने वाले नेता सिंधिया पर कटाक्ष कर रहे हैं।

सिंधिया को बताया गद्दार

म.प्र सहित देश भर के अन्य कांग्रेसी नेताओं ने सिंधिया के इस फैसले को पार्टी के साथ गद्दारी करार दिया है। वहीं सिंधिया परिवार के झांसी की रानी के शहीद होने का कारण बताते हुए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाई है। ट्विटर व सिंधिया परिवार गद्दार है के हैशटेग के साथ स्लोगन पापुलर हो रहा है। जिसे लोग सिंधिया के ट्विटर अकाउंट पर ट्विट कर रहे हैं।

This trend is by those ppl jinki acche se jali hai🤣🤣..kyuki.................👇

#सिंधिया_परिवार_गद्दार_हैं pic.twitter.com/LflNp5ZV4N