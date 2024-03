High Court concerned about drug trade मिट्टी की अपनी विशेषता होती है, फसलों के मार्कर का काम करती है, क्या तैयार किया जा सकता है फसलों का डेटा

ग्वालियरPublished: Mar 15, 2024 11:15:42 am Submitted by: Balbir Rawat

Madhya Pradesh High Court concerned about drug trade Soil has its own specialty, it works as a marker of crops, can crop data be prepared?

गांजा व अफीम के तस्करों तक पहुंचने के लिए तैयार किए पांच प्रश्न

हाईकोर्ट की एकल पीठ गांजा, अफीम सहित अन्य प्रतिबंधित खेती कर नशे की तस्करी करने वाले तस्करों तक पहुंचने के लिए नई व्यवस्था बनाने पर विचार कर रहा है। नई व्यवस्था लागू हो सके, उसके लिए कृषि वैज्ञानिक व नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के वैज्ञानिकों से पांच सवालों के जवाब पूछे हैं। वैज्ञानिक शोध कर न्यायालय में रिपोर्ट पेश कर सकें, उसके लिए एक महीने का समय दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि प्रतिबंधित वस्तुओं की खेती करने वाले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र का डेटा बनाया जा सकता है। हर क्षेत्र की मिट्टी की अपनी विशेषता होती है। वह फसलों के मार्कर के रूप में काम करती है।

दरअसल मुरैना के बानमोर थाना पुलिस ने मुकेश मीना को गांजा तस्करी के आरोप में 23 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। मुकेश मीना ने तीसरा बार हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। धारा 27 के मेमो के आधार पर उसे आरोपी बनाया है। उसका तस्करी से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने झूठा फंसाया है। धारा 27 के तहत दिए बयान के अलावा पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं है। उसने कभी गांजे की खेती भी नहीं की है। पुलिस ने सिर्फ अपनी प्रमाणिकता दिखाने के लिए गिरफ्तार किया है। कोर्ट के सामने सवाल आया कि गांजा व अफीम आदि प्रतिबंधित उपज का खेत में पता करने के लिए सटीक व्यवस्था नहीं है। क्या इसमें फॉरेंसिक बॉटनिकल साइंस को लागू किया जा सकता है। इस वैज्ञानिकों से राय मांगी है। यह प्रश्न किए हैं तैयार, विशेषज्ञ देंगे राय क्या सेटेलाइट व ग्राउंड सैंपलिंग के माध्यम से उन क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया जा सकता है, जहां पर नारकोटिक्स दवा व साइकोट्रॉपिक पदार्थ की खेती की जाती है।

क्या पुलिस द्वारा बरामद की वस्तु की जांच कर उसका भौगोलिक क्षेत्र पता किया जा सकता है।

एक साल या उससे अधिक वर्षों में किसान ने कौनसी फसल उगाई थी।

क्या कार्बन डेटिं या अन्य आधुनिक तकनीक का उपयोग कर फसल की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। क्या पौधे में लगी मिट्टी से पता किया जा सकता है।

नेशनल फॉरेङ्क्षसग साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर एनडीपीएस से संबंधित मामलों की जांच के लिए नोडल एजेंसी है। इसकी मदद ली जाए। पढ़ना जारी रखे