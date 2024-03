mp High Court's big decision regarding two murders दो हत्या के दोषी को रहना होगा अंतिम सास तक जेल में, प्रोबेशन का लाभ नहीं मिलेगा

ग्वालियरPublished: Mar 15, 2024 11:27:29 am Submitted by: Balbir Rawat

युगल पीठ ने निरस्त किया एकल पीठ का आदेश

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें जेल से एक कैदी को यह कहते हुए रिहा करने का आदेश दिया है कि 2008 के फैसले पर 2022 का आदेश लागू नहीं होगा। गिर्राज घुरैया ने 14 साल 6 महीना 19 की सजा काट ली है। सीआरपीसी की धारा 433 ए का फायदा मिलेगा। यदि अपराध में उसकी जरूरत नहीं है तो तत्काल रिहा किया जाए। युगल पीठ ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अलग-अलग दो हत्या में दोषी ठहराया है तो उसे प्रोबेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।

दरअसल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 24 नवंबर 2023 को गिर्राज घुरैया को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ शासन ने युगल पीठ में रिट अपील दायर की। अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने तर्क दिया कि 2008 में रिहाई को लेकर कोई नियम नहीं था। नया नियम 2022 में आया था। यदि किसी व्यक्ति को दो अलग-अलग हत्याओं में सजा होती है तो उसे प्रोबेशन का लाभ नहीं मिलेगा। उसे 14 साल में नहीं छोड़ा जा सकता है। सभी दोषियों की सजा पर पॉलिसी लागू रहेगी। यदि एकल पीठ के आदेश को बरकार रखा जाता है तो प्रदेश में 350 लोग जेल से छोडऩे पड़ेंगे। जो समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। गिर्राज घुरैया याचिका का विरोध किया। युगल पीठ ने 19 जनवरी को बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। गुरुवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया है। एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। दरअसल गिर्राज घुरैया निवासी पारसेन को दो अलग अलग हत्या के मामले आजीवन कारावास की सजा हुई। पहली सजा 2004 में हुई थी और दूसरी सजा 2008 में हुई थी। सजा के बाद से ही गिर्राज घुरैया सेंट्रल जेल ग्वालियर में बंद था। 2008 के केस में 14 साल से अधिक की सजा काट ली। लेकिन उसे जेल से रिहा नहीं किया गया। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

घुरैया का तर्क था कि कि आजीवन कारावास में 20 साल की सजा काटने प्रावधान 2022 में आया है। लेकिन घुरैया को सजा 2008 में हुई है। इसलिए उसके आदेश फैसले पर 2022 का प्रावधान लागू नहीं होगा।

एकल पीठ में शासन ने बताया था कि यदि किसी व्यक्ति को दो अलग-अलग केस में आजीवन कारावास की सजा मिली है। उसे सीआरपीसी की धारा 433 का लाभ नहीं मिलेगा। उसे पूरी सजा काटनी होगी। क्या है मामला पढ़ना जारी रखे