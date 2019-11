यह है वह महान जहां हर साल पूजा जाता है महात्मा गांधी के हत्यारे को, ऐसे की थी बापू की हत्या

Mahatma Gandhi killers nathuram godse are worshiped here every year in the state : बापू के हत्यारे गोडसे को लेकर देश और प्रदेश में मचा है सियासी