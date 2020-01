बड़ी खबर : पेशी पर आए आरोपी ने काटा खुद का गला, गंभीर हालत में अस्पताल मे किया भर्ती

man attempted suicide in front of district court in gwalior : घटना के वक्त अभिषेक के साथ एक लड़की भी मौजूद थी जो अपहरण केस में आरोपी के साथ ही आई थी। आरोपी अभिषेक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।