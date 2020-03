सांस की बिमारी से तड़पते हुए हो गई बुजुर्ग की मौत, कोरोना के डर से किसी ने नहीं की मदद

man died due to respiratory disease people diidn't help due to corona : उसे खांसते देखकर लोग उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए। स्वास्थ विभाग की टीम को मदद के लिए तमाम फोन किए लेकिन कोई नहीं पहुंचा। करीब एक घंटे तक लोग तमाषा देखते रहे।