VIDEO: आधी रात को प्रेमी को बुलाया मिलने, गांववालों ने पेड़ से बांधकर पीटा

man found in room with woman people beats him badly : अनुसार जितेंद्र उर्फ जीतू गुर्जर पुत्र राधेश्याम सिंह गुर्जर निवासी आनंदपुरा पावई अपने ही गांव की महिला से ग्राम सिलौली