VIDEO : हाथ में चाकू पेट में घाव, किसने मारा ? युवक बोला- पुलिस ने मारा

man hurt himself with knife in shivpuri : पुलिस ने घायल फल विक्रेता के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं फल विक्रेता सहित उसकी मां का आरोप है कि चाकू पुलिसकर्मी ने मारा है।