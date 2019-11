खौफनाक : घर में हुए 5 फायर, दो लाशें गिरीं, 3 साल की बच्ची रात पर बैठी रही शवों के पास

man murder his wife than commits suicide in gwalior : नातिन की बात सुनकर नाना भागकर उसके घर पहुंचे तो घटना पता चली। मौके पर पुलिस को शराब की बोतल और गिलास में शराब रखी मिली है। माना जा रहा है शराब पीने से रोकने पर विवाद हुआ।