निकाह के बाद पटाखे जलाए, सिक्योरिटी गार्ड में गुंस्से में किया फायर युवक की खोपड़ी उड़ी

man murder in wedding on fight for cracker burst : स्वयंवर मैरिज गार्डन गुरुवार रात को खलासी पुरा निवासी मोहसिन खान की बहन की शादी थी भोपाल से बारात आई थी रात करीब 2.10 पर निकाह का कार्यक्रम चल रहा था।