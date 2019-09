लुटेरों के फुटेज दिए, सुराग बताए फिर भी 52 दिन बाद भी बदमाशों को नहीं ढूंढ सकी पुलिस

man provide cctv of criminal but police couldn't find them: बदमाशों को पकडऩा तो दूर पुलिस लूटी हुई कार का पता भी नहीं लगा सकी। लूट का शिकार टैक्सी संचालक थाने के चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो चुका है। पीडि़त का कहना है कभी उससे कह दिया जाता है कि वीआइपी ड्यूटी में व्यस्त है। तो कभी अन्य कामों में बिजी बता दिया जाता है।