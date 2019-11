रिपोर्ट लिखाने के लिए युवक को लगानी पड़ी खुद को आग, खबर पढ़ कर चौंक उठेंगे आप

man trying for commits suicide in shivpuri :लेकिन कोतवाली व फिजिकल थाना पुलिस एक-दूसरे पर टाल रही थी, जिससे परेशान होकर युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाया। जिला अस्पताल में युवक का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक वह आग में करीब 30 फीसदी झुलस गया।