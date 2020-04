CORONA VIRUS : JAH में पांच सौ वार्ड के लिए काम तेज, आइसोलेशन वाले मरीजों को भेजा जा रहा कल्याण हॉस्पिटल

managment improve for patient in jayarog hospital due to corona affect : कोरोना के बचाव को लेकर अब जेएएच में पांच सौ बिस्तरों की तैयारी शुरु हो गई है। इसमें पत्थर वाली बिल्ंिडग से अन्य रोगों के मरीजों को दूसरे बिल्डिंगों में शिफ्ट कर दिया है।