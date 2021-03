उड़ान भरने से चंद सेकंड पहले क्रैश हुआ MIG-21, पायलट की मौत पर CM शिवराज ने जताया दुख

ग्वालियर/ मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित महाराजपुर एयरफोर्स बेस पर मिग 21 बायसन फाइटर प्लेन बुधवार को प्रशिक्षण उड़ान भरने के दौरान क्रैश हो गया। बता दें कि, हादसा टेक ऑफ के दौरान हुआ। इसमें ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता शहीद हो गए। वायुसेना द्वारा हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिये हैं। वहीं, घटना में शहीद हुए पायलट आशीष गुप्ता के निधन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है।

वायुसेना ने बताई हादसे की वजह

आपको बता दें कि, ग्वालियर स्थित महाराजपुरा एयरबेस पर बुधवार सुबह विमान मिग 21 बायसन प्रशिक्षण के लिये उड़ान पर था। वायुसेना के मुताबिक, सुबह 10 बजकर 50 मिनट पर प्लेन हादसे का शिकार हुआ है। वायुसेना के मुताबिक, क्रेश हुए प्लेन को ग्रुप कैप्टन आशिष गुप्ता उड़ा रहे थे। शुरुआती जांच में माना जा रहा था कि, टेक ऑफ के दौरान विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के चलते प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घटना की सूचना मिलते ही महाराजपुरा सीएसपी रवि भदौरिया ने वायुसेना अधिकारियों से संपर्क किया, तब पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने दुर्घटना की पुष्टि की। वहीं, अब वायुसेना की ओर से बताया गया है कि, हादसा कॉम्बेट ट्रेनिंग के दौरान रनवे पर आग लगने से हुआ है। फिलहाल, विमान के मलबे से ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है, ताकि हादसे का स्पष्ट कारण पता लग सके।



सीएम शिवराज ने जताया दुख



मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, हालांकि उनके ट्विटर अकाउंट से अंग्रेजी भाषा में ट्वीट किया गया है, जिसका अनुवाद करें, तो उन्होंने लिखा कि, ग्रुप कैप्टन श्री ए गुप्ता के दुखद, असामयिक निधन पर मेरी गहरी संवेदना है। मैं दिवंगत आत्मा को आशीर्वाद देने के लिए सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करता हूं। मेरे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं।

कॉकपिट से बाहर भी नहीं निकल सके ग्रुप केप्टन

वहीं, वायुसेना के सूत्रों की मानें तो, बुधवार को लड़ाकू विमान प्रशिक्षण के लिये लगातार उड़ान भर रहे थे। दोपहर करीब डेढ बजे ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता विमान को हैंगर से निकाल कर हवाई पटटी पर लाए थे। इस दौरान विमान टेक ऑफ होने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि, हादसा इतनी अचानक हुआ कि, ग्रुप कैप्टन गुप्ता को कॉकपिट से बाहर निकलने का नहीं मिल सका।



ट्वीट से हुई पहली पुष्टि

