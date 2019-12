प्रभारी CMO से झूमाझटकी, सफाई संविदा श्रमिकों को लेकर हंगामा

misbehave with cmo in charge of datia nagar palika : हंगामे की बजह से जिन मुद्दों को लेकर सम्मेलन आयोजित किया गया था उन पर चर्चाही नहीं हो सकी।