घर के दरवाजे पर हो गए लाखों की लूट, जिंदगी की कमाई मिनटों में गंवाई

money loot with a man in gwalior in day light : लूट की कहानी सुनकर पुलिस का माथा ठनक रहा है। क्योंकि लुटेरे का टारगेट बना ग्राहक बता रहा है कि उसे आइआइएफएल फाइनेंस के कर्मचारियों ने बिना कागजी कार्रवाई के ग्राहक को रकम थमाई थी।